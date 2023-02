Die Gelben Engel des ÖAMTC Tirol

22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Tag und Nacht telefonisch unter 120 (ohne Vorwahl) erreichbar und schicken die Pannenfahrer so schnell wie möglich zu Hilfe. Wer sich – speziell an einsatzreichen Tagen – die Wartezeit am Telefon ersparen will, fordert die Pannenhilfe einfach über die ÖAMTC Handy-APP an. Damit werden Clubmitglieder sofort über die voraussichtliche Wartezeit und den Status des Pannenfahrers (in Anfahrt etc.) informiert.