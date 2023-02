19-Jähriger in Wohnung in Ebbs von Bewaffneten bedroht

Ebbs – Am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr wurde die Polizei zu einer Wohnung in Ebbs gerufen. Mehrere bewaffnete Personen drangen offenbar in die Wohnung eines 19-Jährigen ein. Um wen es sich dabei handelte, war nicht bekannt. Die Unbekannten bedrohten den Bosnier und forderten von diesem einen vierstelligen Bargeldbetrag. Weitere Personen warteten zusätzlich vor der Wohnung.