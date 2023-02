Baum stürzte in Strassen auf Auto: Lenker aus Fahrzeug geschnitten

Strassen – Ein Pkw-Lenker ist am frühen Montagvormittag auf der Drautalstraße in Strassen in Osttirol aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Baum stürzte daraufhin auf das Fahrzeug, schrieb die Polizei in einer Aussendung. Der Fahrer, ein ungarischer Staatsbürger, wurde schwer verletzt von den Feuerwehren Strassen und Sillian aus dem Auto geschnitten und mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)