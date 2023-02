Mutter und Tochter getötet: 36 Jahre Haft für Mann in Schottland

Edinburgh – Wegen des Mordes an einer Frau und ihrer zweijährigen Tochter muss ein Mann in Schottland für viele Jahre hinter Gitter. Ein Gericht in Edinburgh verurteilte den 52-Jährigen am Montag zu lebenslanger Haft, mindestens aber 36 Jahren. Zuvor war der Mann auch schuldig befunden worden, das kleine Mädchen sexuell missbraucht und ein weiteres Kind missbraucht zu haben, dessen Identität unklar ist.