Hatayspor-Profi Atsu laut Trainer nach Erdbeben weiter vermisst

Hatayspor will sich unterdessen nach dem verheerenden Erdbeben aus der türkischen Super Lig zurückziehen. Das teilte der Fußballfunktionär Ali Koc, der auch Fenerbahce-Präsident ist, am Donnerstag mit. "Hatayspor hat einen Brief geschickt. Sie haben uns mitgeteilt, dass sie in dieser Saison nicht mehr spielen werden", sagte Koc auf einer Pressekonferenz zusammen mit dem Präsidenten des Türkischen Fußballverbandes (TFF), Mehmet Buyukeksi.