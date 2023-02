Hatayspor-Profi Atsu lebend gefunden, Bangen um Sportdirektor geht weiter

Antakya – Fußball-Profi Christian Atsu ist nach dem verheerenden Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion aus den Trümmern gerettet worden. Das berichteten türkische Medien am Dienstag unter Berufung auf den Sprecher seines Clubs Hatayspor. Demnach sei der 31-jährige Ghanaer verletzt gefunden worden. Atsu hatte noch am Sonntag kurz vor Schluss das Siegestor zum 1:0 im Ligaduell mit dem ebenfalls abstiegsgefährdeten Rivalen Kasimpasa erzielt.