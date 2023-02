Secondhand und mehr: Neue RK-Läden in Brixlegg offiziell eröffnet

Brixlegg – Eingekauft werden kann dort schon seit November, am Freitagabend wurden die neuen Läden des Roten Kreuzes/Team Österreich in Brixlegg mit einer Feier als Dank an alle Freiwilligen und Unterstützer nun auch offiziell eröffnet. Im „Rot Kreuz Shop – Second Hand and More“ in der Römerstraße 8 wurden der Kleiderladen Rattenberg und die Tafel Kramsach an einem neuen Standort vereint. Man habe mehr Fläche zur Verfügung, „und Kunden der Tafel müssen nicht mehr in Kälte und Regen warten, sondern in einem überdachten Vorraum“, freut sich Stephan Vitéz, GF RK Kufstein. Die neue Einrichtung werde in der Region sehr gut angenommen.