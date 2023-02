Grüne fordern Reform des Gemeindeverbands, Schulte-Herbrüggen neuer Landespfarrer

Die Landschaftliche Pfarrkirche Mariahilf in Innsbruck bekommt einen neuen Pfarrer. Das Land Tirol hat seit 376 Jahren das Patronat über die Pfarre. Der Dekan des Seelsorgeraums Hochpustertal in Osttirol Anno Schulte-Herbrüggen übernimmt von Hermann Röck die Landschaftliche Pfarre. Schulte-Herbrüggen ist darüber hinaus Landesfeuerwehrkurat in Tirol.