Der ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss hat seine Arbeit beendet – ein türkises System von Macht und Freunderlwirtschaft offengelegt. Er hat aber auch das Klima in der Politik schwer belastet. Worin bestehen die Vorwürfe, welche Schlüsse werden daraus gezogen, was wurde aufgearbeitet, was entkräftet? Eine Bilanz.