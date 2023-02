Nach Klimaprotest in Innsbruck: „Es fehlt an politischem Mut und Willen“

Innsbruck – „Wir protestieren, bis unsere Forderungen erfüllt werden“, sagte Leonhard Rauch. Der Entwicklungsingenieur hatte sich zusammen mit vier weiteren Mitgliedern der „Letzten Generation“ gestern Früh zwischen 7.45 und 9 Uhr an den Zebrastreifen am Herzog-Otto-Ufer geklebt. Hinter den Klimaaktivistinnen und -aktivisten standen die Franziskanernonne Schwester Notburga und 37 Wissenschafterinnen und Wissenschafter von Universität Innsbruck und UMIT, die sich mit den Klimaschützern solidarisierten. Doch die WissenschafterInnen legten nicht nur den Verkehr am Herzog-Otto-Ufer in Innsbruck lahm, sie appellierten auch schriftlich, von Regierungen einzufordern, die Klimakrise ernst zu nehmen. „Wir alle sind die letzte Generation, die die Klimakrise noch entschärfen und ein gutes Leben in Zukunft gewährleisten können.“