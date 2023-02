Betrunkene randalierten in Sölden nach Rauswurf aus Nachtlokal

Weil sie nach einer Schlägerei eines Lokals in Sölden verwiesen wurden, wurden drei betrunkene Niederländer handgreiflich. Sie verletzten die Geschäftsführerin des Lokals und beschädigten eine Glastür.

Sölden – In der Nacht auf Dienstag kam es gegen Mitternacht in einem Nachtlokal in Sölden zu einer Schlägerei zwischen derzeit Unbekannten und drei Männern aus den Niederlanden. Die 46-jährige Geschäftsführerin verwies daraufhin die drei Niederländer im Alter von 25, 26 und 31 Jahren aus dem Lokal, als sie von den Männern attackiert und verletzt wurde.