Justiz feierte 35. Landesgericht-Präsidenten: Zadic gelobte Stutter an

Auch Vorgänger Salcher streute den Stellvertretern Stutter und Jennewein Rosen: „Ich konnte mich mit so einem Team nur glücklich schätzen. In Zeiten der Pandemie stießen wir auch so an unsere Grenzen.“ Für OLG-Präsident Zimmermann ist Stutter nicht nur 35. Präsident des Landesgerichts seit dem Jahr 1784, sondern für die Funktion „geradezu prädestiniert“. Etwas die Feierlaune verdarb die Personalsituation in der Justiz. Vor allem an Kanzleipersonal fehle es, aufgrund teils nicht marktgerechter Entlohnung. Aber auch der Abgang in der Tiroler Richterschaft – ein Drittel wechselt in den nächsten Jahren in den Ruhestand – macht Sorgen. Standesvertreterin Summer: „Die Situation in den Kanzleien ist prekär. Früher hatten wir wegen des Budgets keine Planstellen, heute keine Bewerber.“ LG-Präsident Stutter: „Wir benötigen einen starken Auftritt am Arbeitsmarkt. Die uns jetzt verlassen, sind die Erfahrensten.“ Auch so möchte er ein „niederschwelliges Miteinander im Haus“ und einen respektvollen Umgang mit Bediensteten und sämtlichen Parteien. Aber: „,Wo wir sind, ist vorne!‘, den Anspruch meines verehrten Vorgängers, möchte ich weiterführen.“