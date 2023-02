ORF-Chef Weißmann lässt Nebenbeschäftigungen restriktiver handhaben

Damit reagiert Weißmann auf in den letzten Wochen bekannt gewordene Fälle von Moderationen, die "geeignet waren, in der Öffentlichkeit den Zweifel mangelnder Unabhängigkeit zu erwecken", heißt es in dem Schreiben. Dass Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit von existenzieller Bedeutung für den ORF seien, gelte derzeit jedoch mehr denn je, so der ORF-Chef.