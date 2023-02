Valentinstag bringt Handel 140 Mio. Euro, Tiroler:innen geben am wenigsten aus

Wien – Ein wenig sparsamer als im Vorjahr wollen sich Österreicher zum Valentinstag 2023 geben, das Durchschnittsbudget für Geschenke beträgt heuer 73 Euro. 2022 wurden mit 84 Euro noch 13 Prozent mehr investiert. „Dennoch sind die Mehreinnahmen für den Handel von mindestens 140 Mio. Euro respektabel, gerade jetzt in Zeiten der Teuerung“, gibt sich Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will mit Blick auf den 14. Februar zufrieden.

Nicht viel geändert hat sich bei der Geschenkauswahl, die Kategorie „Blumen & Pflanzen“ führt mit 52 Prozent eindeutig vor „Schokolade, Pralinen, Süßigkeiten“ (24 %). Zurück am Stockerl sind nach pandemiebedingter Abstinenz die „Restaurantbesuche“ (15 %), wie die Consumer-Check-Studie von Handelsverband und Mindtake ergab. Regionale Unterschiede waren bei den geplanten Ausgaben beachtlich, liegen die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben in Vorarlberg mit 87 Euro am höchsten, werden in Tirol nur 54 Euro lockergemacht.