Betrunkener in Kufstein mit Faustschlägen attackiert und ausgeraubt: schwer verletzt

Kufstein – Ein stark alkoholisierter 43-jähriger Pole ist Sonntagfrüh in Kufstein auf offener Straße von vermutlich zwei Männern mit Faustschlägen ins Gesicht attackiert und schwer verletzt worden. Die Täter stahlen dabei Bargeld im dreistelligen Bereich, das der 43-Jährige zuvor abgehoben hatte, sowie dessen Mobiltelefon. Die Unbekannten flüchteten daraufhin. Ein zufällig vorbeikommender Taxilenker bemerkte den am Boden liegenden Mann und setzte die Rettungskette in Gang.