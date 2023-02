Schwarz und Haaser greifen in der Kombination nach einer Medaille

Titelverteidiger Marco Schwarz und der Tiroler Raphael Haaser liegen in der Kombination auf Medaillenkurs. Im Super-G mussten die beiden ÖSV-Asse nur dem französischen Lokalmatador Alexis Pinturault den Vortritt lassen.

Courchevel - Titelverteidiger Marco Schwarz befindet sich vor dem Slalom der Alpinen Kombination bei der WM in Courchevel in aussichtsreicher Position. Der Kärntner hat nach dem Super-G als Zweiter nur 0,06 Sekunden Rückstand auf den Franzosen Alexis Pinturault, nur 8/100 hinter Schwarz folgt Raphael Haaser auf Platz drei. Vierter war Vincent Kriechmayr (+0,58), der im Slalom nicht antreten wird. Dem Norweger Atle Lie McGrath fehlen 1,25 auf Pinturault, dem Schweizer Loic Meillard 1,34.

"Es hat Spaß gemacht. Ich habe versucht, alles auf Zug zu fahren. Der Plan ist sehr gut geglückt", sagte Schwarz, der sich vor dem Start noch die Fahrt von Lokalmatador Pinturault angeschaut und "was abgeschaut" hatte. "Die Ausgangsposition passt sehr gut. Im Slalom muss alles passen, das werde ich versuchen." Der zweite Kombi-Teilbewerb geht ab 14.30 Uhr (live ORF 1) in Szene. Pinturault, der am vergangenen Wochenende krank gewesen war, meinte, er habe ein gutes Gefühl für den Slalom: "Das Selbstvertrauen ist da."