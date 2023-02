Skifahrer bei Kollision in Tux schwer an Schulter verletzt: Suche nach Unfallbeteiligtem

Tux, Mayrhofen – Am Hintertuxer Gletscher in Tux sind am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, zwei Skifahrer zusammengestoßen. Als ein Deutscher (44) auf der roten Piste Nr. 11 in Richtung linker Pistenrand fuhr, stieß plötzlich ein anderer Skifahrer gegen ihn. Dadurch kamen beide Männer zu Sturz, wobei der 44-Jährige mit seiner rechten Schulter am Boden aufprallte.