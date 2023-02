Rebellen zünden in Papua Flugzeug an: Pilot aus Neuseeland als Geisel

Jakarta – Separatistische Rebellen haben auf einem Flughafen in der indonesischen Provinz Papua ein kleines Verkehrsflugzeug in Brand gesetzt und den Piloten nach eigenen Angaben als Geisel genommen. Das Schicksal der fünf Passagiere der Maschine sei noch unklar, sagte der Polizeichef von Papua, Mathius Fakhiri, am Dienstag. „Es gibt eine Geiselnahmesituation. Unser Team ist vor Ort", erklärte er. Medienberichten zufolge stammt der Pilot aus Neuseeland.