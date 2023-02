Großer Showdown auf der Grantau

Naturbahnrodler Thomas Kammerlander bestreitet auf seiner Heimbahn die letzten Rennen seiner Karriere.

Das Drehbuch hätte nicht besser geschrieben werden können: Nachdem im Weltcup der Rennrodler auf Naturbahnen Programmänderungen nötig waren, steht zum Saisonfinale vom 17. bis 19. Februar just auf der Grantaubahn in Umhausen ein Doppel-Weltcup am Programm. Und damit kommt’s zum Ende der aktiven Karriere von Lokalmatador Thomas Kammerlander in seinem sportlichen Wohnzimmer zum finalen Showdown!

Aktuell liegt der Ötztaler in der Gesamtwertung 20 Zähler hinter dem Südtiroler Alex Gruber auf Rang zwei. Und so ist er sich der Ausgangsposition bewusst: „Ich muss in Umhausen zwei Mal vor Alex liegen, dann kann ich den Weltcup nochmal gewinnen.”

Es wäre sein fünfter Gesamtsieg! Was die Rennerfolge angeht, hält „Kammi” im Weltcup aktuell bei 25. Ist damit der erfolgreichste Athlet in der österreichischen Rodelhistorie. Und vor seiner finalen Saison formulierte er ein großes Ziel: „Ich will nochmal auf der Grantau gewinnen!” Dafür gibt’s nun sogar zwei Chancen. Wie gut der Ötztaler mit der „Streif der Naturbahnrodler“ zurecht kommt, zeigt ein Blick auf die Ergebnislisten: Sechs Mal hat er im Weltcup auf seiner Heimbahn triumphiert. Und im Februar 2021 krönte er sich dort auch zum Weltmeister.