Einsteigen, wischen, automatisch günstigsten Preis zahlen: Wie das neue GPS-Ticket der ÖBB funktioniert

Mit einem Wisch zum Ticket: Der neue ÖBB-Dienst „SimplyGo!“ erlaubt es vor allem Spontanfahrer:innen, Verkehrsmittel einfach zu nutzen und automatisch den günstigsten Tarif zu zahlen. Mit der Einführung der Funktion erscheint die ganze ÖBB-App in einem neuen Look.

Wien – Die ÖBB haben am Dienstag ein neues Ticketsystem für den günstigsten Tagespreis für Bahn, Bus, Straßen- und U-Bahnfahrten in ganz Österreich präsentiert. Mit der in der neuen ÖBB-App integrierten Funktion SimplyGo! wischen Kunden vor dem Start und nach Beendigung der Fahrt über den Bildschirm und bekommen das an diesem Tag günstigste Ticket für ihre Strecke verrechnet. Via GPS-Tracking wird die gefahrene Strecke ermittelt und am Folgetag der passende Öffi-Tarif verrechnet.