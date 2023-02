Einsteigen, wischen, automatisch günstigsten Preis zahlen: Wie das neue GPS-Ticket der ÖBB funktioniert

Mit einem Wisch zum Ticket: Der neue ÖBB-Dienst „SimplyGo!“ erlaubt es vor allem Spontanfahrer:innen, Verkehrsmittel einfach zu nutzen und automatisch den günstigsten Tarif zu zahlen. Mit der Einführung der Funktion erscheint die ganze ÖBB-App in einem neuen Look.

Wien – Die ÖBB haben am Dienstag ein neues Ticketsystem für den günstigsten Tagespreis für Bahn, Bus, Straßen- und U-Bahnfahrten in ganz Österreich präsentiert. Mit der in der neuen ÖBB-App integrierten Funktion SimplyGo! wischen Kunden vor dem Start und nach Beendigung der Fahrt über den Bildschirm und bekommen das an diesem Tag günstigste Ticket für ihre Strecke verrechnet. Via GPS-Tracking wird die gefahrene Strecke ermittelt und am Folgetag der passende Öffi-Tarif verrechnet.





„Einfacher und barrierefreier"

Das Angebot sei nicht für „den klassischen Vielfahrer und Pendler, sondern für den Spontanfahrer", sagte Heinz Freunschlag, Vorstand der ÖBB-Personenverkehr AG bei einem Pressetermin am Dienstag in Wien. Journalisten konnten auf der Fahrt vom Hauptbahnhof zum Praterstern die neue Funktion testen. Diese soll „den Zugang zum öffentlichen Verkehr noch einfacher und barrierefreier machen", betonte Freunschlag. Er versicherte, dass das neue System in „ganz Österreich" funktioniere.

📲 Wie „SimplyGo!“ funktioniert Um das GPS-Ticket nutzen zu können braucht man ein Smartphone mit Android ab Version 6.0 oder ein iPhone mit iOS 15 oder höher. Darauf muss die ÖBB-App installiert sein und man muss ein Kundenkonto bei den ÖBB besitzen. Im persönlichen Profil muss man die Funktion SimplyGo! aktivieren, die anschließend in der Menüleiste am unteren Bildschirmrand auftaucht. Wichtig ist auch, dass man die Daten einer Kredit- oder Debitkarte als Zahlungsmittel angibt. Wird man danach gefragt, muss man der App erlauben, die GPS-Ortung zu verwenden. Will man nun einen Zug, einen Postbus, eine Straßen- oder U-Bahn besteigen, drückt man in der App auf SimplyGo!. Dort sieht man den Namen der Haltestelle, an der man angeblich steht – im Zweifelsfall muss man die richtige auswählen. Dann wischt man nach rechts und hat so den „Check-in" erledigt. Man fährt nun zum gewünschten Ziel und kann dabei beliebig oft das Verkehrsmittel wechseln. Ist man angekommen, macht man in der ÖBB-App einen „Check-out". Die Summe für alle Tickets, die man für den zurückgelegten Weg gebraucht hat, wird am nächsten Tag abgebucht.

SimplyGo! ist mit dem neuesten Update der ÖBB-App verfügbar, im Apple-Store war es am Dienstag bereits, im Google-Play-Store soll es im Lauf des Tages abrufbar sein. GPS muss zumindest zu Beginn und am Ende der jeweiligen Fahrt verfügbar sein. Bei jedem Fahrtantritt wird ein Ticket erstellt. Der QR-Code kann vom Kontrolleur gescannt oder das Ticket via „Sichtkontrolle" überprüft werden. Am Ende der Fahrt muss ausgecheckt werden. Wer den Check-out nicht durchführt, wird via Push-Benachrichtung daran erinnert. Wer dennoch darauf vergisst und nach einer Öffi-Fahrt beispielsweise zu Fuß weiterspaziert, soll dafür nicht weiter zahlen - die ÖBB versicherten, dass über das jeweilige Geschwindigkeitsprofil erkannt wird, ob eine Fahrt mit den Öffis zurückgelegt wird oder nicht.

Kontrolleur:innen wird ein QR-Code gezeigt, wenn man mit SimplyGo unterwegs ist © Marek Knopp

Ermäßigungen können hinterlegt werden

Für die Verwendung der neuen Funktion muss eine gültige Kredit- oder Debitkarte in der App hinterlegt sein. Außerdem können ÖBB-Vorteilscard und Verkehrsverbund-Jahreskarten in die App hinzugefügt werden, dadurch werden Ermäßigungen automatisch erfasst. Die ÖBB betonten, dass damit die lästige Suche nach dem richtigen Ticket oder der Stadtgrenze in Zukunft wegfällt. Im Nachhinein sucht SimplyGo! das beste Angebot aus den verfügbaren Standard-, Einzel-, Tages- und 24-Stunden-Tickets, die alle schon bisher im ÖBB-Ticketshop gekauft werden können. Nicht dabei sind unter anderem Nachtzüge, Westbahn, Regiojet oder auch der CAT.

Mit der Möglichkeit, die ÖBB Vorteilscard und Verkehrsverbund-Jahreskarten zu hinterlegen, werden Ermäßigungen automatisch erfasst – das lästige Suchen nach dem richtigen Ticket oder der Stadtgrenze fällt in Zukunft weg. Sabine Stock (ÖBB-Personenverkehr AG Vorständin)