54-jähriger Tourengeher bei Lawinenabgang in Umhausen ums Leben gekommen

Der Mann war bereits Montagfrüh zu der Skitour aufgebrochen und kam nicht nach Hause. Eine Suchaktion musste am späten Abend abgebrochen werden. Am Dienstag schließlich wurde seine Leiche geborgen.

Umhausen – Ein 54-jähriger Einheimischer ist am Montag bei einem Lawinenabgang im Ötztal ums Leben gekommen und erst am Dienstag geborgen worden. Der Mann war Montagfrüh alleine zu einer Skitour in Niederthai in der Gemeinde Umhausen aufgebrochen und bis zum Nachmittag nicht zurückgekehrt. Angehörige schlugen daraufhin Alarm, bestätigte die Polizei entsprechende Medienberichte.





Umstände noch nicht geklärt

Die Polizei entdeckte schließlich das Auto des Sportlers auf einem Parkplatz und startete mit einer Suchaktion. Diese musste aber gegen 22.15 Uhr wegen Dunkelheit, Schlechtwetter und Lawinengefahr abgebrochen werden, hieß es seitens der Exekutive.

Die nächtliche Suche war eine Herausforderung für die Rettungskräfte. Schließlich musste sie vorerst abgebrochen werden. © ZOOM.TIROL

Am Dienstag machten die Einsatzkräfte einen erneuten Versuch, den Verunglückten zu finden. Am Vormittag fanden sie die verschüttete Leiche des 54-Jährigen. Über die genauen Umstände des Lawinenabgangs war bisher nichts bekannt.

Lawinensituation weiter „erheblich“

Der tödliche Lawinenunfall ist seit Freitag der neunte Todesfall in Zusammenhang mit Lawinen in Österreich, acht davon in Tirol. Am Wochenende hatte in Tirol verbreitet Lawinenwarnstufe vier geherrscht – also große Gefahr. Der Lawinenwarndienst gab am Dienstag Warnstufe 3 aus, die Gefahr sei bei dieser Warnstufe allerdings im oberen Bereich angesiedelt, also „erheblich und heikel“, hieß es. Die Gefahrenstellen würden an allen Expositionen oberhalb der Waldgrenze, aber auch im Bereich der Waldgrenze um rund 1800 Meter liegen.

Vor allem das schöne Wetter und die Semesterferien im Osten Österreichs locken aktuell viele Menschen in die Berge. Die Stellen seien recht häufig und auch für Geübte kaum zu erkennen, appellierten die Verantwortliche einmal mehr eindringlich an alle Wintersportler, auf das Fahren abseits der gesicherten Pisten im freien Skiraum möglichst komplett zu verzichten. An Übergängen von wenig zu viel Schnee wie zum Beispiel bei der Einfahrt in Rinnen und Mulden sei die Wahrscheinlichkeit, dass Schneebretter ausgelöst werden, höher, wurde gewarnt. Auch steile, noch unbefahrene Hänge würden besondere Gefahren in sich bergen. (TT.com)