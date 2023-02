Hall in Tirol – Der Erdbebendienst hat am Dienstag um 18.43 Uhr ein leichtes Erdbeben bei Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) registriert. Es wies eine Magnitude von 1,6 auf und wurde deutlich im Raum Rum und Thaur wahrgenommen, hieß es. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten.