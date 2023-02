Pkw und Kleinlaster kollidierten in Innsbruck

Innsbruck – Nach einem Unfall in Innsbruck am Dienstagnachmittag sucht die Polizei Zeugen. Gegen 14.15 Uhr wollte ein 42-Jähriger mit seinem Wagen an der Fischnallerstraße rückwärts einparken. Ein 69-Jähriger, der hinter ihm fuhr, wollte mit seinem Firmen-Lkw vorbeiziehen. Dabei streiften sich die beiden Fahrzeuge seitlich. Das Auto wurde dabei schwer beschädigt.