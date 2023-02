Schmid folgt auf Schöpf: Neuer Kommandant für Feuerwehr Umhausen

Umhausen – Es war eine besondere Jahreshauptversammlung, die sich Kommandant Edmund Schöpf für seine Wachablöse an der Spitze der Feuerwehr Umhausen ausgesucht hatte. Nach 16 Jahren an der Spitze präsentierte er noch einmal seinen Bericht mit 2092 freiwilligen Stunden in Form von 29 Einsätzen, 15 Übungen und vielen weiteren Tätigkeiten wie Brandsicherheitswachen und Absperrdiensten im abgelaufenen Jahr. Bei der anschließenden Wahl, die von BM Jakob Wolf durchgeführt wurde, gab es jeweils nur einen Wahlvorschlag. Zum neuen Kommandanten wurde der bisherige Stellvertreter Christoph Schmid, zu seinem Stellvertreter Matthias Leiter gewählt. Als Schriftführer und Kassier wurden Helmut Schöpf und Rene Strigl wiedergewählt. Außerdem wurden für 50 Jahre Feuerwehr Josef Klotz, für 40 Jahre Franz Schmid geehrt. Christian Scheiber erhielt das Verdienstabzeichen des Bezirksverbands in Bronze. (TT)