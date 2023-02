Lawinenübung in Osttirol: Grenzenlose Rettung aus dem Hochgebirge

Prägraten am Großvenediger, Ahrntal – Nach nur zwei Minuten hatten Hunde zwei Verschüttete in der Lawine unterhalb der Dreiherrenspitze im Umbaltal ausgemacht. Die beiden Mitglieder einer neunköpfigen Gruppe waren schnell geborgen und konnten die Anzahl der weiteren Opfer nennen, von denen nur vier ein Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (LVS) bei sich trugen. Per Sondierung konnten schließlich alle Lawinenopfer geborgen und per Hubschrauber abtransportiert werden.