Trotz der Krisen: Gründergeist ist im Bezirk Reutte ungebrochen

Reutte – Ungeachtet der wirtschaftlichen Widrigkeiten wagten 2022 wieder viele Außerferner den Sprung in die Selbstständigkeit. Und sie verhalfen dem Bezirk Reutte damit zu einem weiteren Spitzenwert.

Die Motive, den Schritt ins Unternehmertum zu wagen, waren mit etwa 72 Prozent „die Flexibilität in der eigenen Zeit- und Lebensgestaltung“. Knapp 70 Prozent wollen die Verantwortung, die sie bisher in einem Angestelltenverhältnis getragen haben, fortan ins eigene Unternehmen einbringen, während 69 Prozent zukünftig ihre eigene Chefin bzw. ihr eigener Chef sein wollen.

Die Außerferner Gründer stürzen sich aber nicht unvorbereitet in die Selbstständigkeit, sie sammeln zuvor Erfahrung im Beruf, wie das Durchschnittsalter von 37,3 Jahren deutlich macht.

Wie aus der Gründerstatistik 2022 des Gründerservices der Tiroler Wirtschaftskammer hervorgeht, wagten im Vorjahr in Tirol 3164 Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit. Der Anteil der Frauen ist auf 51,5 Prozent gestiegen. 2021 waren es 48,4 Prozent.

Die meisten der 176 Neugründungen im Bezirk Reutte entfielen im Vorjahr auf die Sparte Gewerbe und Handwerk (93). Den zweithöchsten Zuwachs an Betrieben verzeichnet die Tourismus- und Freizeitwirtschaft (33), dicht gefolgt vom Handel (32).

Um dieses hohe Niveau an Neugründungen zu halten, will die WK-Bezirksstelle Reutte Jungunternehmern und Gründern auch weiterhin tatkräftig zur Seite stehen. „Optimale Planung und gezielte Vorbereitung sind Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Unternehmensstart“, sagt WK-Bezirksstellenleiter Wolfgang Winkler und fügt hinzu: „Damit Mut und Entschlossenheit erhalten bleiben, ist auch die Politik gefordert. Wir müssen weiterhin konsequent an Forderungen für die idealen Rahmenbedingungen festhalten. Das sind vor allem bürokratische und steuerliche Entlastungen.“ (TT, fasi)