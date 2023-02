Sammlung für Erdbebenopfer: Erster Hilfs-Lkw aus Reutte auf dem Weg in die Türkei

Am Dienstagabend ist ein erster Lkw mit Sachspenden von Reutte aus in die Türkei aufgebrochen. Die Hilfsbereitschaft ist weiter enorm, es könnten weitere Lieferungen in die Türkei starten.

Reutte – Beim Verein "Atib" in Reutte wurden in den letzten beiden Tagen unzählige Hilfspakete und Sachspenden für die türkischen Erdbebenopfer abgegeben. In Windeseile kam eine ganze Lkw-Ladung an Decken, Polstern, Winterjacken, Winterschuhen, Mützen, Handschuhen, Hygiene- und Babyartikeln sowie Babynahrung zusammen. Erim Berktas und Ufuk Turgut hatten die Sammlung in Reutte organisiert.





Am Dienstag um halb sieben am Abend startete der erste Lkw aus dem Außerfern in Richtung Türkei. Vor der Moschee stapeln sich noch so viele Pakete, dass weitere Hilfslieferungen starten könnten. (hm)

Die Hilfsbereitschaft ist enorm, eine Lkw-Ladung wurde bereits auf den Weg in die Türkei gebracht. © Helmut Mittermayr