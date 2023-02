Sarah Polleys „Women Talking“: Pause für das Patriarchat

Innsbruck – Als „Die Aussprache“ beginnt, ist die Gewalt schon vorbei. In einer abgeschiedenen christlichen Gemeinschaft kam es jahrelang zu Vergewaltigungen unter Drogeneinfluss.

Anders als es den betroffenen Frauen eingeredet wird, sind es aber keine bösen Geister oder Teufel, die sie in der Nacht heimsuchen, sondern die Männer der Gemeinschaft. Die kommen im Film von Sarah Polley („Take This Waltz“) gar nicht vor, von zwei Ausnahmen abgesehen.

Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Miriam Toews durch die mehrfach oscarnominierte Regisseurin Polley handelt nämlich von den Frauen, die darüber sprechen, was passiert ist und was nun geschehen soll. „Women Talking“, wie der von Frances McDormand produzierte Film im Original heißt, ist ein komprimierter Film, der die aktuelle MeToo-Debatte aufgreift und allegorisch abstrahiert.

Während die Männer in der fernen Stadt sind, versammelt sich eine Gruppe von Frauen aus zwei Familien in einer Scheune, um einen Tag lang Rat zu halten. Die Optionen sind klar: nichts tun wie bisher. Oder bleiben und kämpfen für eine bessere Zukunft. Oder gehen und die Männer verlassen, um woanders neu anzufangen.

Die junge Mutter Salome (Claire Foy) will unbedingt bleiben und sich dem Unrecht entgegenstellen. Auch die nach einer Vergewaltigung schwangere Ona (Rooney Mara) will für eine neue Ordnung kämpfen. Mariche (Jessie Buckley) ist jedoch überzeugt, dass ihr am Ende nur Vergebung Frieden bringt.