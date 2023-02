Missbrauchsvorwürfe gegen weitere Basler Ballettschule

Ehemalige Schülerinnen berichteten in den Zeitungen von schweren Demütigungen durch die Schulleiterin. Diese hätten sich in erster Linie auf das Gewicht der Schülerinnen bezogen, was Essstörungen zur Folge gehabt habe. Eine Schülerin sei zudem gezwungen worden, trotz eines verletzten Fusses in Spitzenschuhen zu tanzen. Die Schulleiterin hat die Vorwürfe gemäß den Zeitungsberichten über einen Anwalt zurückgewiesen.