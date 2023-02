ÖFB-Team spielt künftig auch bei ServusTV vor

Wie schon in der Formel 1 werden sich der ORF und ServusTV auch beim Nationalteam die Übertragungsrechte teilen. Das gab der Privatsender am Mittwoch bekannt.

Salzburg – Österreichs Teamkicker spielen künftig bei den Fans im Wohnzimmer auch auf ServusTV vor. Wie der Privatsender am Mittwoch bekanntgab, werden vier Spiele der EM-Quali übertragen. Den Auftakt macht am 24. März das Match gegen Aserbaidschan. Auch die Heimspiele gegen Schweden, Belgien und das finale Match in Estland gibt es live bei ServusTV und ServusTV On zu sehen. Die anderen Partien zeigt der ORF.