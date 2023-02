39-jähriger Beifahrer bei Fahrzeugüberschlag in Medraz verletzt

In der Nacht auf Mittwoch kam es in Medraz bei Fulpmes zu einem Verkehrsunfall. Die Lenkerin war mit dem Pkw auf den Gehsteig geraten, woraufhin sich der Pkw überschlagen hatte.

Fulpmes – In der Nacht auf Mittwoch kam es in Medraz bei Fulpmes zu einem Verkehrsunfall. Ein Ehepaar war gegen 1 Uhr in einem Auto am Bischof-Knaus-Weg in Richtung Unterführung der B183 unterwegs.