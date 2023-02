Frau mit Kokain im Wert von 350.000 Euro in Südtirol festgenommen

Sterzing – Die Carabinieri haben bei der Autobahnmautstelle in Sterzing in Südtirol eine Frau festgenommen, die zehn Kilogramm Kokain im Pkw transportierte. Die Drogen hatten einen Wert von rund 350.000 Euro. Dank der Spürhunde fanden die Carabinieri das Kokain in der Karosserie des Autos, berichtete das Südtiroler Nachrichtenportal stol.it. am Mittwoch.