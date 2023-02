54-Jähriger in Kitzbühel tot aufgefunden: Polizei sucht Zeugen

Kitzbühel – Der Tod eines 54 Jahre alten Mannes beschäftigt derzeit die Kitzbüheler Polizei. Ein Passant hatte den leblosen Körper am Mittwochvormittag gegenüber der Musikschule am Rande eines Bachbetts gesichtet. Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch Polizei und Rettungskräfte konnte dem Kroaten nicht mehr geholfen werden – er verstarb noch an Ort und Stelle.