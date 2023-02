Alte Waschküche in Kundl in Vollbrand: Flammen griffen nicht auf Haus über, Feuer womöglich gelegt

Kundl – Eine ehemalige Waschküche in Kundl ist in der Nacht auf Mittwoch ein Raub der Flammen geworden. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Einfamilienhaus verhindern. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Brand mit „an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ gelegt wurde. Etwaige Hinweise sind daher an die PI Kundl unter der Nummer 059133 7215 erbeten.