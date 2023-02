Unterländerin überwies angeblichem Arzt mehrere zehntausend Euro

Bad Häring – Eine 58-Jährige aus Bad Häring ist einem Liebesbetrüger aufgesessen. Dieser schrieb die Frau im vergangenen Dezember auf einer Messengerplattform an und gab sich dort als Arzt aus, der aus einem Kriegsgebiet zurück nach Hause will. Nachdem der Fremde nach vielen Chats schließlich das Vertrauen der Frau gewann, bat er um finanzielle Unterstützung. Die Unterländerin glaubte seine Geschichten und überwies in der Hoffnung auf ein persönliches Kennenlernen mehrere zehntausend Euro auf verschiedene Konten. (TT.com)