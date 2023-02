Unfälle in Aschau: Tourengeher stürzte von Steinmauer, Skifahrer bei Kollision verletzt

Aschau i. Z. – Für zwei Wintersportler endete der Skitag in Aschau am Mittwoch im Krankenhaus. Ein Tourengeher (36) war bei der Abfahrt von der „Speikspitze“ über eine Steinmauer gestürzt, ein Skifahrer (29) verletzte sich bei einer Kollision im Skigebiet Hochzillertal. Nach einem weiteren Skifahrer, der an dem Unfall beteiligt war, wird derzeit gesucht.