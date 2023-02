Millionenpleite um Maschinenbauer in Elbigenalp

Elbigenalp – Nach dem Auslaufen der Corona-Hilfen und mit dem Abflauen der Wirtschaft nimmt die Zahl der Insolvenzen in Tirol weiter zu, ebenso die Außenstände der betroffenen Unternehmen. Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV 1870) berichtet, wurde gestern am Landesgericht Innsbruck ein Konkursverfahren über die Stocker Technik GmbH in Elbigenalp eröffnet.