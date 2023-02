Walchsee geht für Wasserpreis ins Rennen

Walchsee startete in Zusammenarbeit mit dem TVB Kaiserwinkl in der Kategorie Wassergemeinde und wurde bereits Landessieger. Jetzt wird die Schwemm in Konkurrenz mit den weiteren Landessiegern am Voting für den Staatspreis teilnehmen. „Ich gratuliere der Gemeinde Walchsee und allen, die dazu beigetragen haben, die Schwemm in so einzigartiger Weise erlebbar zu machen, zum Landessieg. Nützen wir das Online-Voting, um auch auf Bundesebene auf uns aufmerksam zu machen“, ruft auch Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler auf, für das Hochmoor zu stimmen. Bis 20. Februar ist dies möglich.