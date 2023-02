Spektakuläre Festnahme im Sellrain: Junger IS-Sympathisant angeklagt

Laut Verteidiger Laszlo Szabo hat der Sellrainer das Haftübel schon zur Genüge verspürt. Nach einem halben Jahr Untersuchungshaft wurde der Bursche nämlich gegen strenge Auflagen in die Obhut der Familie entlassen: „Er arbeitet im Betrieb des Vaters.“ Wie es so weit kommen konnte, erklärte der Strafverteidiger gestern so: „Der Bursche war während des Lockdowns gänzlich in die virtuelle Welt abgetaucht. Dort hatten sich dann Teilnehmer von einschlägigen Internet-Foren mit Postings regelrecht hochgeschaukelt.