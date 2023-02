Rote Spuren markieren das Kunsthellchen

Was hier in den vergangenen Monaten entstanden ist, zeigt eine kleine Ausstellung (bis 19. Februar), die mit Arbeiten der zehn- bis 15-jährigen „KünstlerInnen“ sowie ihrer Lehrerin bestückt ist. Da gibt es Monotypien in Schwarzweiß genauso wie Linolschnitte, Laserdrucke und Radierungen sowie erste Versuche von Kapeljuh in der schwierigen Technik des Holzschnitts. So unterschiedlich wie die MacherInnen der Druckgrafiken sind auch die Ergebnisse. Für ihre Gemeinschaftsarbeit im Kunsthellchen des bilding mussten sich die jungen DruckgrafikerInnen allerdings zusammenraufen, bevor sie das Innere dieses winzigen Kunstraums im Siebdruckverfahren mit roten Spuren durchpflügt haben. Jede/r der MitmacherInnen hat ein Stückchen beigesteuert, das sich zu einem spannenden Ganzen fügt.

Noch bis zum Sommer wird Kapeljuh in Innsbruck bleiben, wo sie sich vom ersten Tag an wunderbar angenommen gefühlt habe, wie sie sagt, was gerade in emotional belasteten Zeiten wie diesen so tröstlich sei. Im Jänner hat sie ihre Eltern in der Ukraine besucht, eine Rückkehr ist für sie vorerst allerdings keine Option. Auch wenn sie davon träumt, in ihrer Heimatstadt irgendeinmal eine Kunstschule zu gründen. Natürlich nach dem Muster des bilding. Die Ausschreibung für Kapeljuhs NachfolgerIn als ArtistIn in Residence läuft noch bis Anfang April. BewerberInnen aus aller Welt werden erwartet.