Seit langem umstritten: EU übt Rückzug aus E-Charta

Brüssel, Wien – Der Energiecharta-Vertrag ist seit Langem umstritten, ermöglicht er doch Konzernklagen gegen Staaten, wenn diese ihre Energiepolitik ändern. Nach jahrelangem Ringen spielt die EU nun den gemeinsamen Rückzug aus dem Vertrag durch. Am Dienstag trafen sich dazu Energieexperten der EU-Staaten. Zuvor hat die EU-Kommission in einem internen Papier erklärt, dass ein Austritt, „unausweichlich“ scheint, will die EU ihre Klimaziele erreichen. Ein gemeinsamer Rückzug der EU-Staaten sei demnach die beste Option.