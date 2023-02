Brille, Hörgerät, alles dabei: Leitfaden für idealen Rettungstransport

Neben einer Checkliste (E-Card, Schlüssel – alles dabei?) geht es auch um die Kommunikation. „Die Versorgung und der Transport von älteren Menschen in einem Rettungsfahrzeug sind zumeist mit besonderen Anforderungen an das rettungsdienstliche Personal verbunden. Das gilt insbesondere dann, wenn die Patientin oder der Patient an Demenz erkrankt ist“, spricht Thomas Fluckinger, Chefarzt beim Roten Kreuz, ein wichtiges Thema an. Es müsse sichergestellt werden, dass die Menschen der Kommunikation folgen können. Mitarbeiter seien z. B. angehalten, nicht zu schnell zu sprechen, kurze Sätze und eine einfache Sprache zu wählen. Sie müssen Patienten ausreichend Zeit für Antworten geben.