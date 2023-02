In der Hitze des Wortgefechts: Beim „Sauna Poetry Slam“ in Innsbruck ging es heiß her

Innsbruck – Das eigene Wohnzimmer, ein Schwimmbad oder Après-Ski-Lokal, mit Jazz-Band oder gleich einem ganzen Orchester: In Sachen Bühnenauswahl erweist sich die Tiroler Poetry-Slam-Szene immer wieder als äußerst experimentierfreudig. Mit dem Sauna Slam ist die Stadt Innsbruck nun um einen kulturellen Hotspot reicher – und der ist noch dazu ziemlich einzigartig. Die limitierten Plätze, 40 an der Zahl, waren am Dienstagabend selbstredend heiß begehrt, die auf 50 Grad „heruntergekühlte“ Panoramasauna im Amraser Hallenbad binnen Minuten rappelvoll.

Glücklich „dreing'schaug“ hat in jedem Fall Leo Dravoj, der schon vor gut sechs Jahren über einen Poetry Slam in einer Sauna sinnierte, wie er im Gespräch mit der TT verriet. Seine anfängliche Spaß-Idee machte er dann irgendwann spruchreif und erzählte der IKB von seinen Plänen. „Die Bäderbetreiber waren vom Konzept gleich überzeugt und ein Termin war gefunden“, erinnert sich der in Deutschland geborene Wahltiroler. Kurz vor dem ersten Lockdown wurde der Sauna Slam schließlich aus der Taufe gehoben – der Rest ist Geschichte. Und die soll nun, mit etwas Verspätung, weitergehen: „Nachdem der ,zweite Auftakt' des Sauna Slams so gut angenommen wurde, wird es auf jeden Fall eine Fortsetzung geben, vielleicht sogar noch in diesem Jahr“, ist der Slammer optimistisch gestimmt. (tst)