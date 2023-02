Eben vom Haaser-Erfolg überrumpelt: „Damit hat wohl keiner gerechnet"

Eben a. A. – Zwei auf die Schnelle besprühte Leintücher am Kreisverkehr im Ebener Ortsteil Maurach sind derzeit so ziemlich die einzigen Hinweise darauf, dass in der Achensee-Gemeinde mit Ricarda und Raphael Haaser zwei frischgebackene WM-Medaillengewinner zuhause sind. „Damit hat wohl keiner gerechnet. Aber wir sind alle sehr stolz auf sie“, meint ein Einheimischer. Unter den vielen Urlaubsgästen, die neben ihm auf den Loipen und Winterwanderwegen im Karwendel unterwegs sind, ist die WM-Sensation kein Thema. Unter den Achenseern natürlich schon: Man gönne es den Geschwistern von Herzen, so der Tenor. „Sie haben mir als Kinder manchmal leid getan – so hart, wie sie trainieren mussten“, meint einer.