Keine Pleitewelle: Insolvenzen nach Corona wieder auf Vorkrisenniveau

Wien – Die in der Corona-Krise befürchtete große Insolvenzwelle, wenn die staatlichen Hilfen wieder auslaufen, ist nicht eingetreten. Die Zahl der Unternehmenspleiten hat voriges Jahr aber doch wieder das Niveau von 2019 erreicht, dem letzten Jahr vor der Pandemie. 2022 gab es 4750 Pleiten, 2019 hatte es 4887 gegeben. In den Jahren dazwischen gab es einen Einbruch auf beispielsweise nur 3009 Insolvenzen anno 2021, berichtete die Statistik Austria am Donnerstag.