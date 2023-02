Großer Sucheinsatz: Alkolenker flüchtete nach Unfall in St. Johann

Mehrere Polizeistreifen und ein Hubschrauber standen in der Nacht auf Donnerstag im Einsatz. Der 30-jährige Lenker konnte schließlich unverletzt an seinem Arbeitsplatz aufgefunden werden. Ein Alkomattest ergab eine starke Alkoholisierung.

St. Johann in Tirol – Ein Verkehrsunfall in der Nacht auf Donnerstag löste in St. Johann in Tirol eine große Suchaktion aus. Gegen 1 Uhr meldete ein Zeuge im Bereich der Kreuzung Speckbacherstraße/Römerstraße einen Pkw im Straßengraben. Weiters wurde eine „augenscheinlich stark alkoholisierte männliche Person wahrgenommen“, die sich von der Unfallstelle entfernte, teilte die Polizei mit.