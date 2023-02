Erzrivalen kämpfen um Landesliga-Titel

Mils – „Wir nehmen die Favoritenrolle natürlich an. Aber einfach wird es nicht“, freute sich auch Hasan Iskanli auf das morgen (19.30 Uhr) über die Bühne gehende erste Final-Heimspiel (best of five) in der Eishockey-Landesliga. Dass der Gegner Erzrivale Weerberg ist, sorgt für den Obmann des EHC Mils für das Salz in der Suppe: „Die Rivalität ist groß.“