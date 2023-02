Nach Felssturz in Steyr: Entscheidung über Bergung der Todesopfer steht noch aus

Bei Arbeiten an einer Steilwand hatte sich Mittwochvormittag ein rund 3.000 Kubikmeter großer Felsblock gelöst und war in die Tiefe gedonnert. Für die 31 und 64 Jahre alten Baggerführer kam jede Hilfe zu spät, sie wurden verschüttet. Eine Bergung war bisher für die Retter zu riskant. Moser will am Donnerstag eine Gefahreneinschätzung vornehmen.