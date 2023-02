Lugners Opernball-Kosten „steigen ins Unermessliche“

Fonda wird am Dienstag nach Wien kommen und abgeschirmt von der Presse in einem Hotel absteigen. Am Mittwoch steht um 11.00 Uhr eine Pressekonferenz in der Lugner City auf dem Programm, danach folgt eine Autogrammstunde. Vor dem Ball am Donnerstag geht es noch zum Dinner mit Trüffel-Tortelloni und Wagyu Beef aus Österreich. (APA)